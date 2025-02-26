Одна из крупнейших строительных компаний Франции ушла из России

Один из крупнейших инфраструктурных холдингов Европы Vinci покинул Россию

Французская компания Vinci покинула российский рынок, продав долю в активах Северо-Западной концессионной компании (СЗКК). Об этом сообщает РБК.

Утверждается, что долю строительной компании выкупил «Нацпроектстрой». Детали сделки не раскрываются. СЗКК был создан в 2007 году в качестве совместного предприятия Vinci и «Мостостреста». Компания победила в тендере на строительство и эксплуатацию головного участка скоростной автотрассы Москва — Санкт-Петербург.

Vinci является одним из крупнейших инфраструктурных холдингов Европы. Помимо строительства, фирма занимается управлением по концессии автомобильными и железными дорогами, аэропортами, стадионами, а также возводит энергетические объекты, в том числе ветряные и солнечные электростанции.

Ранее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил о пересмотре контракта по возвращению Renault. Он исключил возвращение французского концерна по условиям опциона.