Пассажирский самолет подал сигнал бедствия из-за поломки и сел в облаке дыма

Самолет Pegasus Airlines подал сигнал бедствия из-за поломки и сел в Манчестере

Самолет Pegasus Airlines совершил аварийную посадку в Манчестере, Великобритания, из-за технической неисправности. Подробности сообщило издание Mirror.

Пассажирский Airbus A320 прибыл в британский город из Стамбула, Турция, и незадолго до приземления подал сигнал бедствия из-за поломки. На опубликованном видео показано, что неисправный борт сел в облаке дыма.

Предположительно, у воздушного судна возникли проблемы с гидравликой. Тем не менее никто не пострадал, местные авиационные власти проводят расследование инцидента.

Ранее в Чикаго пассажирский самолет Southwest Airlines едва смог избежать столкновения с бизнес-джетом при посадке. Пилотам пришлось увести лайнер на второй круг.