Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:37, 26 февраля 2025Путешествия

Пассажирский самолет подал сигнал бедствия из-за поломки и сел в облаке дыма

Самолет Pegasus Airlines подал сигнал бедствия из-за поломки и сел в Манчестере
Мария Борисова
Мария Борисова

Самолет Pegasus Airlines совершил аварийную посадку в Манчестере, Великобритания, из-за технической неисправности. Подробности сообщило издание Mirror.

Пассажирский Airbus A320 прибыл в британский город из Стамбула, Турция, и незадолго до приземления подал сигнал бедствия из-за поломки. На опубликованном видео показано, что неисправный борт сел в облаке дыма.

Предположительно, у воздушного судна возникли проблемы с гидравликой. Тем не менее никто не пострадал, местные авиационные власти проводят расследование инцидента.

Ранее в Чикаго пассажирский самолет Southwest Airlines едва смог избежать столкновения с бизнес-джетом при посадке. Пилотам пришлось увести лайнер на второй круг.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский назвал условие успеха сделки с США по металлам

      Россиян призвали не бояться пшеничной муки

      Российская певица раскрыла идеальную для жизни в Москве сумму

      США потратили миллионы долларов на украинские соленья

      Зеленский рассказал о нежелании Украины становиться должником США

      Украинский куратор указал задержанному ФСБ цели для терактов в Ставрополе

      Зеленский заявил о нежелании возвращать США 10 центов

      Бывшая возлюбленная российского миллиардера показала лицо без макияжа

      Назвавшая Киркорова предателем Лолита ответила на его признание в любви

      После нападения двух хаски на мальчика в Сочи возбудили дело

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше