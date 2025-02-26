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12:41, 26 февраля 2025Из жизни

Пенсионер попытался спасти курицу и застрял между стенами домов

В Бразилии пенсионер застрял в щели между домами из-за курицы
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: needtoknow.co.uk

В городе Контажен, Бразилия, пожарные спасли 78-летнего мужчину, застрявшего между стенами домов. Об этом сообщает портал Globo.

Пенсионер оказался в ловушке, попытавшись спасти курицу. Птица упала в щель между его домом и домом соседа. Мужчина решил достать ее, но сам провалился в узкое пространство. Он не мог двинуться с места, пока не приехали пожарные.

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Спасатели пробили стену одного из домов и вытащили мужчину из ловушки. Ему удалось вылезти без переломов, однако его все равно отправили в больницу. Судьба курицы неизвестна.

Ранее сообщалось, что житель Башкирии пробил стену в квартире, чтобы спасти кота, который упал в вентиляционную шахту. После мужчина решил оставить зверька себе.

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