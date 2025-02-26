Первое за полтора года снижение добычи газа в России объяснили

Аналитик Кауфман: Снижение добычи газа связано с мягкими погодными условиями

Снижение добычи природного газа в России в январе 2025 года было связано с благоприятными погодными условиями на большей части территории страны. Об этом заявил аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман, его слова приводит РИА Новости.

Эксперт напомнил, что в первый месяц этого года в России наблюдалась аномально теплая погода, нехарактерная для января. В качестве еще одной причины падения добычи газа в РФ Кайман назвал прекращение транзита топлива через газотранспортную систему (ГТС) Украины. Поставки по этому маршруту прекратились 1 января 2025 года, возобновлять их украинская сторона не собирается.

Вышеперечисленные факторы продолжат оказывать негативное воздействие на добычу газа в России в обозримой перспективе, прогнозирует эксперт. Кауфман ожидает сохранение отрицательной динамики в феврале-марте. Удержать снижение добычи на незначительном уровнем, по его мнению, может увеличения трубопроводных поставок в Китай и страны Средней Азии через «Турецкий поток».

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила о первом за полтора года снижении добычи газа в России. По итогам января показатель сократился на 2,6 процента в сравнении с декабрьским значением и опустился до отметки в 64,8 миллиарда кубометров. В годовом выражении добыча упала на 3,1 процента, подобной динамики не наблюдалось в РФ с лета 2023 года.