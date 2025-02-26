Песков высказался о новом телефонном разговоре Путина и Трампа

Песков: Новый телефонный разговор Путина и Трампа пока не планируется

Новый телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не планируется, но он может быть организован при необходимости. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«При необходимости он всегда может состояться, диалог возобновлен», — отметил представитель Кремля.

Несмотря на отсутствие таких планов, беседа может быть оперативно организована для решения насущных проблем, подчеркнул Песков.

12 февраля состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом. Среди тем, которые обсудили политики, было мирное урегулирование на Украине, ситуация на Ближнем Востоке, вопросы в энергетической сфере и другие. Лидеры также обсудили двусторонние отношения России и США и договорились об организации личной встречи.