Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:23, 26 февраля 2025Мир

Песков высказался о новом телефонном разговоре Путина и Трампа

Песков: Новый телефонный разговор Путина и Трампа пока не планируется
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Vladimir Andreev / URA.RU / Globallookpress.com

Новый телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не планируется, но он может быть организован при необходимости. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«При необходимости он всегда может состояться, диалог возобновлен», — отметил представитель Кремля.

Несмотря на отсутствие таких планов, беседа может быть оперативно организована для решения насущных проблем, подчеркнул Песков.

12 февраля состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом. Среди тем, которые обсудили политики, было мирное урегулирование на Украине, ситуация на Ближнем Востоке, вопросы в энергетической сфере и другие. Лидеры также обсудили двусторонние отношения России и США и договорились об организации личной встречи.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России произошла одна из самых массированных атак ВСУ с начала года. Какие регионы попали под удар?

      «Ростех» модернизировал «Оберег»

      В Кремле ответили на вопрос о планах Зеленского подписать с США сделку по металлам

      Рита Ора похвасталась фигурой в бикини в сауне

      Режиссер Кустурица захотел получить гражданство России

      Младшему брату российского бойца ММА отказали в отмене приговора за уличную драку

      В Горном Алтае прошли инклюзивные семейные соревнования

      Пенсионер попытался спасти курицу и застрял между стенами домов

      Арендаторы отвернулись от одного вида жилья в Москве

      Кинокритик Барабаш признала вину в распространении фейков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше