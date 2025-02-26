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13:42, 26 февраля 2025Наука и техника

Описаны последствия мощного выброса плазмы на Солнце

ИКИ РАН: Плазма, выброшенная Солнцем 25 февраля, пройдет очень близко к Земле
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Lukasz Pawel Szczepanski / Shutterstock / Fotodom

Мощный выброс Солнцем плазмы, зафиксированный 25 февраля, пройдет близко к Земле. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

По описанию специалистов, выброс массы от вспышки M3.6 пройдет очень близко к Земле, но все же на расстоянии от планеты. Российские ученые рассказали, что угловое расстояние между Землей и плотным краем плазменного облака составляет всего около 10 градусов при полном секторе распространения вещества в 120-130 градусов.

Специалисты отметили наличие «зазора», но подчеркнули, что запас прочности расчета в 10 градусов близок к общей погрешности модели. В связи с этим есть риск последствий выброса — прихода части плазмы к Земле в ночь на пятницу, 28 февраля.

«Тем не менее краевое касание при любом раскладе не может стать источником экстремальных событий, и худшая из веток прогноза содержит бури не более чем второго уровня по пятибалльной шкале», — объяснили эксперты. Согласно расчету ИКИ РАН, вероятность наступления худшего сценария составляет 36 процентов.

25 февраля Солнце выбросило самое крупное в этом году облако плазмы. Ученые ИКИ РАН полагают, что источником выброса является та же активная область, которая произвела в конце февраля вспышку уровня X2.0.

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