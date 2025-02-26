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14:07, 26 февраля 2025Бывший СССР

Попавший в котел солдат ВСУ записал предсмертное видео

Life: ВСУ бегут из котла в Константинополе и пытаются закрепиться в Разливе
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Попавший в котел под Константинополем в Донецкой народной республике (ДНР) солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) записал предсмертное видео. Роликом он поделился в социальных сетях. Как уточняет Life, мужчина служит в 79-й бригаде.

«Не знаю, выйду я или нет, может это предсмертное видео», — говорит солдат на видео. По его словам, рядом с ним много «двухсотых» и «трехсотых», а у него самого все руки в крови. За кадром раздаются звуки выстрелов.

По информации издания, от обороны ВСУ в районе Константинополя в ДНР «практически ничего не осталось». Выжившие бросают раненых и пытаются выбраться из населенного пункта. Те, кто не могут этого сделать, остаются на местах и «представляют собой разрозненные отряды смертников».

Уточняется, что покинувшие Константинополь украинские силы пытаются закрепиться в посёлках Разлив и Богатырь.

Ранее другой украинский солдат, оказавшийся в котле в Великой Новоселке в ДНР, также записал предсмертное видео. Он обвинил командование оперативно-стратегической группировки «Хортица» в том, что оно бросило украинских военных на произвол судьбы.

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