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23:59, 26 февраля 2025Мир

Пресс-секретарь сына Трампа назвал фейком запись о необходимости США поддерживать Россию

Пресс-секретарь Трампа-младшего: Запись о помощи РФ была созданным ИИ фейком
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп-младший

Дональд Трамп-младший. Фото: Alec Tabak / Pool / Reuters

Пресс-секретарь Дональда Трампа-младшего Эндрю Сурабиан назвал фейком запись подкаста Triggered, на которой человек с голосом, похожим на голос сына президента США, заявляет, что Вашингтон должен был отправлять оружие России, а не Украине. Об этом он сообщил в соцсети X.

«Это на 100 процентов поддельная аудиозапись, созданная искусственным интеллектом», — заявил он. При этом Сурабиан выразил уверенность, что данный факт не остановит аккаунты, выступающие против Трампа, от продолжения «нечестного распространения».

Ранее на платформе Spotify появился подкаст, в котором предположительно Трамп-младший заявил, что в украинском конфликте США должны были поддерживать Россию, поставляя ей оружие, а не Киев.

До этого сын американского лидера заявил, что конфликт на Украине ничего не значит для американцев. «Давайте прекратим бессмысленные смерти и бесконечные расходы на войну, которая для нас ничего не значит», — написал он.

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