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20:20, 26 февраля 2025Интернет и СМИ

Познер выступил против возвращения смертной казни в России

Журналист Владимир Познер выступил против возвращения смертной казни в России
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Известный журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал информацию о том, что почти половина россиян поддерживают отмену моратория на смертную казнь. Его слова передает издание «Абзац».

Познер выступил против возвращения высшей меры наказания. «Мы не имеем права отнимать жизнь. Это вне человеческого права. Я придерживаюсь этого мнения и являюсь противником смертной казни», — высказался журналист и добавил, что рад ее отсутствию в России.

Он также отметил, что считает пожизненное заключение более тяжелым наказанием, чем смертную казнь.

Ранее глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал отменить мораторий на смертную казнь. По его мнению, это ограничение не подходит к российским реалиям.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, почти половина россиян выступают за возвращение смертной казни. При этом 26 процентов граждан считают необходимым сохранить существующее положение, при котором формально предусмотренная уголовным законом смертная казнь фактически не применяется.

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