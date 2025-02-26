Птица сбросила на школьный двор оторванную детскую руку

В Ирландии птица подобрала оторванную детскую руку и сбросила ее перед школой

В Дублине, Ирландии, полицейские нашли на школьном дворе оторванную детскую руку и связали ее с недавним инцидентом, в котором пострадал ребенок. Об этом пишет Irish Mirror.

Согласно камерам видеонаблюдения, кисть человеческой руки перед школой сбросила птица. Получив сообщение о жуткой находке, сотрудники полиции оцепили двор и изучили конечность. Правоохранители подозревают, что она принадлежит 12-летнему мальчику.

За день до этого ребенок находился рядом с костром, когда баллон с газом, который он держал, взорвался и оторвал ему кисть. Мальчика экстренно госпитализировали. Предполагается, что птица подобрала отброшенную взрывом конечность на месте происшествия.

Ребенок жив. Сейчас он проходит лечение в больнице Mater. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что во Франция полиция начала расследование по факту обнаружения двух отрубленных ног в походной обуви. Полицейские предполагают, что имеют дело с убийством.

