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09:54, 26 февраля 2025Из жизни

Птица сбросила на школьный двор оторванную детскую руку

В Ирландии птица подобрала оторванную детскую руку и сбросила ее перед школой
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Ron Alvey / Shutterstock / Fotodom  

В Дублине, Ирландии, полицейские нашли на школьном дворе оторванную детскую руку и связали ее с недавним инцидентом, в котором пострадал ребенок. Об этом пишет Irish Mirror.

Согласно камерам видеонаблюдения, кисть человеческой руки перед школой сбросила птица. Получив сообщение о жуткой находке, сотрудники полиции оцепили двор и изучили конечность. Правоохранители подозревают, что она принадлежит 12-летнему мальчику.

За день до этого ребенок находился рядом с костром, когда баллон с газом, который он держал, взорвался и оторвал ему кисть. Мальчика экстренно госпитализировали. Предполагается, что птица подобрала отброшенную взрывом конечность на месте происшествия.

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