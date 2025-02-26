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16:58, 26 февраля 2025Россия

Пьяный россиянин жестоко избил сотрудниц салона красоты и попал на видео

Пьяный петербуржец жестоко избил сотрудниц салона красоты на Канале Грибоедова
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

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Пьяный житель Санкт-Петербурга жестоко избил сотрудниц салона красоты на Канале Грибоедова и попал на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

На представленном видеоролике видно, как россиянин хватает за волосы и швыряет на пол девушку. Затем он наносит ей удары ногами по телу.

Как выяснило издание, житель Северной столицы отдыхал в баре. Спустя некоторое время его выгнали, и он отправился в заведение неподалеку и напал на девушек 28 и 29 лет. Остановить агрессора смогли только представители Росгвардии.

Одну из пострадавших доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина повалил девушку и избил ногами после проверки телефона.

Конфликт удалось остановить одному из прохожих. Молодых людей доставили на допрос в полицейский участок.

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