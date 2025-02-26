Работодатели в России стали чаще удерживать сотрудников одним способом

Работодатели в России на треть чаще стали применять контроффер для удержания сотрудников. Об этом заявили аналитики облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix (копия исследования есть у «Ленты.ру»).
В 2024 году усилилась конкуренция за кандидатов среди работодателей. Однако доля отказов от нового трудоустройства по причине получения контроффера от текущего работодателя составила всего 1,9 процента, на 0,5 процентного пункта ниже по сравнению с прошлым годом. При этом в абсолютных цифрах кандидаты все чаще предпочитают альтернативное предложение от своего текущего работодателя — таких случаев стало на 28 процентов больше.
«Работодатели все чаще применяют практику контроффера, чтобы удержать ключевых сотрудников. Это разумный подход, поскольку поиск и адаптация нового специалиста требуют времени, финансовых затрат и не всегда гарантируют успех», — пояснила директор по развитию CRM-системы Talantix Марина Хадина.
Самая острая борьба за соискателей, сопровождающаяся отказами из-за контроффера, наблюдалась в отрасли сельского и лесного хозяйства, охоты и рыболовства, где доля таких отказов составила пять процентов от общего числа. Также значительная доля случаев удержания сотрудников с помощью этого способа зафиксирована в секторе оптовой и розничной торговли; водоснабжения и утилизации отходов; а также обеспечения электроэнергией и газом — по три процента в каждом.
Большинство россиян (61 процент) назвали главным фактором, который мотивирует их трудиться на одном месте более пяти лет, баланс между работой и личной жизнью. Чуть реже (57 процентов) они называли причиной индексацию зарплаты. Также в число самых популярных причин остаться на старой работе входят хороший руководитель (55 процентов), комфортная атмосфера в коллективе и здоровый климат в команде (50 процентов), а также гибкий рабочий график (48 процентов).