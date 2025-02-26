Раскрыта причина массового задержания сотрудников ДПС в Тюменской области

Против задержанных под Тюменью сотрудников ДПС возбудили 4 уголовных дела

Следователи возбудили четыре уголовных дела против сотрудников дорожно-патрульной службы (ДПС), задержанных в Голышмановском районе Тюменской области по подозрению в получении взяток. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, дела возбуждены по статьям 291.2 («Мелкое взяточничество») и 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Предварительно, сотрудники местной ГИБДД начиная с 2024 года регулярно брали взятки от автомобилистов. Деньги от них они получали в том числе и переводами на банковские карты.

О массовых задержаниях сотрудников ДПС в Тюменской области стало известно ранее 26 февраля. Уточнялось, что несколько сотрудников подозреваются в получении взяток, а еще более десяти человек, в числе которых начальник отдела, — доставлены на допрос в качестве свидетелей.

В отделе ГИБДД, а также по местам жительства сотрудников ДПС прошли обыски. Назначена служебная проверка.

