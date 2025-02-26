В российском регионе прошли массовые задержания сотрудников ДПС

Под Тюменью прошли массовые задержания сотрудников ДПС по подозрению во взятках

В Тюменской области сотрудники правоохранительных органов произвели массовые задержания работников дорожно-патрульной службы (ДПС) по подозрению в получении взяток. Об этом сообщает портал 72.ru со ссылкой на источник.

На место задержания выехал глава регионального управления МВД. В отделе ГИБДД в Голышмановском районе, а также по местам жительства сотрудников ДПС прошли обыски.

Ранее самарские силовики пришли с обысками к нескольким футбольным агентам, которые связаны с агентом Павлом Андреевым.

