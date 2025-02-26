Россиян предупредили о связанном с картами Visa и Mastercard мошенничестве

IT-эксперт Пробетс: Мошенники могут обещать россиянам восстановить карты Visa

После новостей о том, что многие компании, включая Visa и Mastercard, могут вернуться в Россию, мошенники придумали новые схемы обмана, связанные с этими брендами. О них россиян в разговоре с «Известиями» предупредила интернет-аналитик и эксперт компании «Газинформсервис» Марина Пробетс.

По ее словам, мошенники начали создавать поддельные сайты, на которых обещают потенциальным жертвам помочь получить компенсацию за блокировку банковских карт. Кроме того, они создают страницы, на которых обещают восстановить карты Visa и Mastercard и предлагают выгодно обменять заблокированные карты на новые. Помимо этого, мошенники рассылают сообщения, в которых обещают приоритетный доступ к услугам бренда в обмен на личные данные, добавила Пробетс.

Аналитик также отметила, что злоумышленники создают в соцсетях и мессенджерах поддельные аккаунты от имени известных брендов. С их помощью они распространяют вредоносное программное обеспечение, замаскированное под обновления для доступа к услугам компании, и собирают личные данные россиян.

Эксперт по сетевым угрозам и веб-разработчик компании «Код Безопасности» Константин Горбунов добавил, что мошенники могут публиковать в сети фейковые объявления о поиске сотрудников в международные компании. Как предположил специалист, злоумышленники будут просить у откликнувшихся на предложение людей сканы их документов.

Ранее IT-эксперт Александр Вураско предупредил, что мошенники могут обещать россиянам восстановить карту лояльности какого-либо бренда с прежними бонусами после якобы его возвращения в страну. Специалист призвал пользоваться исключительно официальными ресурсами и проверять их точный адрес через поисковик.

