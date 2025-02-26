Россиянам дали рекомендации по подготовке обуви к слякоти и дождям

Основатель химчисток Моргунов посоветовал обработать обувь спреем перед дождями

Россиянам раскрыли способы подготовить обувь к дождям и слякоти. Комментарий на эту тему поступил в «Ленту.ру» от основателя сети химчисток для обуви Sneaknfresh Дмитрия Моргунова.

По словам специалиста, в сезон дождей и луж важно позаботиться о кожаной и замшевой обуви, поскольку она сильнее всего страдает от влаги. Обрабатывать обувь специальным спреем необходимо на открытом воздухе или открыв окна, отметил собеседник издания. А после спрея необходимо воспользоваться кремом для обуви.

Обработайте обувь водоотталкивающим спреем. Проведите процедуру правильно: перед обработкой обувь должна быть абсолютно сухой. Кроме того, обрабатывать спреем имеет смысл только совершенно чистую обувь, потому что любая пылинка снизит эффективность средства Дмитрий Моргунов

Однако ни одно из средств не поможет уберечь обувь, если постоянно носить ее в дожди, наступая в лужи и грязь. «Если делать это все-таки приходится, подумайте о специальных силиконовых бахилах. Еще лучше обзавестись парой стильных резиновых сапог или ботильонов», — посоветовал предприниматель.

К тому же Моргунов рекомендовал провести ревизию имеющихся пар: их необходимо осмотреть, обратив внимание на состояние замков, подошвы, декоративных элементов и набойки. «Вымойте ее, уделив особое внимание подошве. Рифленую подошву можно прекрасно очищать обычной зубной щеткой, смоченной в мыльном растворе. Заодно подошву хорошо бы подкрасить, а с загрязнениями легко справится недорогая мицеллярная вода», — уточнил он.

При этом кожаную обувь можно просто протереть влажной тряпкой, замшевую — почистить специальной щеткой, а потом пройтись по ней обычным ластиком, чтобы избавиться от засохшей грязи и некрасивых полос. А обувь из ткани можно очистить, приготовив смесь из соды, воды и перекиси водорода. «Обработайте им тканевую обувь и вынесите на солнце. Когда она высохнет, пройдитесь по ней щеткой, стряхнув порошок. Или просто постирайте кеды в машинке», — подытожил Моргунов и добавил, что еще лучше будет отдать любимую пару в химчистку.

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