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20:24, 26 февраля 2025Силовые структуры

Россиянин подменил деньги пенсионерки на бумагу и похитил полтора миллиона рублей

В Свердловской области суд приговорил афериста за обман пенсионерки на 1,5 млн
Варвара Митина (редактор)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Свердловской области суд приговорил местного жителя к пяти годам колонии строгого режима за хищение у пенсионерки полутора миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

По версии следствия, в феврале 2024 года осужденный и его сообщник пришли в квартиру к пенсионерке и представились сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщили о якобы единовременной выплате каждому пенсионеру в размере 1,5 тысячи рублей, а также о предстоящей денежной реформе и обмене билетов Банка России на купюры нового образца.

В результате осужденный отвлек потерпевшую, а второй мужчина подменил приготовленные пенсионеркой для обмена деньги на листы обычной бумаги.

Мужчину признали виновным по статье 158 УК РФ («Кража»).

Ранее в Подмосковье пара под предлогом проверки газа попала в квартиру 83-летней местной жительницы и украла у нее более 500 тысяч рублей.

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