Россиянка оставляла троих детей без присмотра и попала под следствие

В Ленобласти возбудили дело против матери, лишавшей детей еды и воды

В Ленинградской области возбудили дело против 40-летней матери, истязавшей троих детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, женщина регулярно лишала детей воды и еды, оставляла их без присмотра в квартире. Потерпевшие испытывали страх и психические страдания. Органы опеки уже изъяли детей и поместили в медицинское учреждение. Решается вопрос о передаче их под опеку.

В отношении россиянки возбуждено уголовное дело по пунктам «а,г» части 2 статьи 117 («Истязание двух и более несовершеннолетних») УК РФ. Решается вопрос об аресте женщины.

Ранее стало известно, что в Тольятти возбудили уголовное дело в отношении 31-летней местной жительницы, которая взяла под опеку родных сестер и избивала их утюгом за непослушание.

