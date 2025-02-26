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14:14, 26 февраля 2025Силовые структуры

Россиянка оставляла троих детей без присмотра и попала под следствие

В Ленобласти возбудили дело против матери, лишавшей детей еды и воды
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Ленинградской области возбудили дело против 40-летней матери, истязавшей троих детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, женщина регулярно лишала детей воды и еды, оставляла их без присмотра в квартире. Потерпевшие испытывали страх и психические страдания. Органы опеки уже изъяли детей и поместили в медицинское учреждение. Решается вопрос о передаче их под опеку.

В отношении россиянки возбуждено уголовное дело по пунктам «а,г» части 2 статьи 117 («Истязание двух и более несовершеннолетних») УК РФ. Решается вопрос об аресте женщины.

Ранее стало известно, что в Тольятти возбудили уголовное дело в отношении 31-летней местной жительницы, которая взяла под опеку родных сестер и избивала их утюгом за непослушание.

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