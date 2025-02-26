Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:22, 26 февраля 2025Экономика

Российская певица раскрыла идеальную для жизни в Москве сумму

Певица Ольга Зарубина: Комфортная жизнь в Москве требует 100 тыс. рублей в месяц
Александра Качан (Редактор)
Ольга Зарубина

Ольга Зарубина. Кадр: PROжизнь / YouTube

Российская певица Ольга Зарубина назвала сумму, необходимую для жизни в Москве. Артистка считает, что комфортно проживать в столице можно на 100 тысяч рублей в месяц, передает «МК».

При этом самой Зарубиной для проживания в Москве нужно минимум 50 тысяч рублей. Певица отметила, что не привыкла жить на широкую ногу. «Покупаю лишь самое необходимое. Шмотки, например, мне не нужны. Я их не покупаю, потому что уже одета с ног до головы. Не имей сто рублей, а имей сто друзей, что называется», — рассказала она.

По словам Зарубиной, больше всего средств уходит на продукты и квартплату. Артистка платит за жилье шесть тысяч рублей в месяц и предпочитает питаться домашней едой из качественных продуктов. Еще пять тысяч рублей она тратит на витамины.

Ранее сын режиссера Глеба Панфилова и актрисы Инны Чуриковой продюсер Иван Панфилов сравнил Москву с живым организмом. Он отметил, что город постоянно меняется.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский назвал условие успеха сделки с США по металлам

      Встречу Каллас с Рубио отменили в последний момент по одной причине

      Названа доля не знающих о самозапрете на кредиты россиян

      Маск назвал полным бардаком задержания кандидата в президенты Румынии

      Лавров встретился с эмиром Катара

      На Западе назвали неожиданный итог противостояния НАТО России

      В российском городе разлилась фекальная река

      Зеленский рассказал о планах после визита в США

      Зеленский анонсировал визит в США

      В Центробанке затруднились оценить устойчивость рубля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше