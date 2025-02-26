Российская певица раскрыла идеальную для жизни в Москве сумму

Певица Ольга Зарубина: Комфортная жизнь в Москве требует 100 тыс. рублей в месяц

Российская певица Ольга Зарубина назвала сумму, необходимую для жизни в Москве. Артистка считает, что комфортно проживать в столице можно на 100 тысяч рублей в месяц, передает «МК».

При этом самой Зарубиной для проживания в Москве нужно минимум 50 тысяч рублей. Певица отметила, что не привыкла жить на широкую ногу. «Покупаю лишь самое необходимое. Шмотки, например, мне не нужны. Я их не покупаю, потому что уже одета с ног до головы. Не имей сто рублей, а имей сто друзей, что называется», — рассказала она.

По словам Зарубиной, больше всего средств уходит на продукты и квартплату. Артистка платит за жилье шесть тысяч рублей в месяц и предпочитает питаться домашней едой из качественных продуктов. Еще пять тысяч рублей она тратит на витамины.

Ранее сын режиссера Глеба Панфилова и актрисы Инны Чуриковой продюсер Иван Панфилов сравнил Москву с живым организмом. Он отметил, что город постоянно меняется.