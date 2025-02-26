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20:41, 26 февраля 2025Силовые структуры

Российские следователи завели дело из-за нападения стаи собак на ребенка

В Мичуринске завели дело из-за нападения стаи собак на ребенка
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Тамбовской области завели уголовное дело из-за нападения стаи собак на ребенка. Об этом в среду, 26 февраля, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, ЧП произошло на Гоголевской улице города Мичуринск. Стая агрессивных бездомных животных атаковала ребенка, однако тяжких последствий удалось избежать благодаря неравнодушной женщине, которая стала свидетельницей произошедшего. Ей удалось отогнать собак. Местные жители сообщили следователям, что ранее неоднократно жаловались на бездомных животных в администрацию, но проблема не решалась.

Ранее в Якутии главу поселка обвинили в халатности из-за бездомных собак

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