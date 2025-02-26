Российские военные раскрыли подробности об освобождении Орловки и Погребков

РИА Новости: Российские военные выбили элиту десанта ВСУ из Орловки и Погребков

Бойцы группировки войск «Север» выбили элитные десантно-штурмовые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), освобождая курские Погребки и Орловку в Курской области. Подробности боев российские военные рассказали РИА Новости.

По данным агентства, два населенных пункта в российском приграничье освобождали подразделение 9-го мотострелкового полка и штурмовые подразделения горной 34-й мотострелковой бригады.

Как рассказал один из бойцов российской группировки войск, достичь результата удалось благодаря «грамотным действиям и упорным боям».

«Удалось выбить противника с позиций в селе Погребки, на кураже освободили и населенный пункт Орловка. Враг не ожидал такого натиска», — отметил собеседник агентства.

Ранее в Минобороны сообщали, что российские войска за сутки освободили Погребки и Орловку. По данным оборонного ведомства, бойцам удалось нанести поражение 12 бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ.