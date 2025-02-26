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12:59, 26 февраля 2025Россия

Российского восьмиклассника захотели привлечь за инструкции по изготовлению взрывчаток

В Петербурге юношу захотели привлечь за инструкции по изготовлению взрывчаток
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Красносельском районе Санкт-Петербурга восьмиклассника захотели привлечь к ответственности за инструкции по изготовлению взрывчаток в домашних условиях. Об этом сообщила «Фонтанка».

Юноша распространял опасную информацию в Telegram-каналах. Российский школьник давал советы по организации диверсионно-террористических атак.

Сотрудники полиции установили, что 15-летний подросток состоит на учете в ПНД. Сейчас его поместили в детскую психиатрическую больницу.

До этого стало известно, что Смоленский областной суд приговорил 16-летнего жителя Краснинского района Смоленской области к шести годам воспитательной колонии за поджог релейных шкафов на железной дороге.

ЖЗЛ
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