Российского восьмиклассника захотели привлечь за инструкции по изготовлению взрывчаток

В Петербурге юношу захотели привлечь за инструкции по изготовлению взрывчаток

В Красносельском районе Санкт-Петербурга восьмиклассника захотели привлечь к ответственности за инструкции по изготовлению взрывчаток в домашних условиях. Об этом сообщила «Фонтанка».

Юноша распространял опасную информацию в Telegram-каналах. Российский школьник давал советы по организации диверсионно-террористических атак.

Сотрудники полиции установили, что 15-летний подросток состоит на учете в ПНД. Сейчас его поместили в детскую психиатрическую больницу.

До этого стало известно, что Смоленский областной суд приговорил 16-летнего жителя Краснинского района Смоленской области к шести годам воспитательной колонии за поджог релейных шкафов на железной дороге.