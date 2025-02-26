«Самая сексуальная дальнобойщица в мире» снялась в мини-шортах у грузовика

Водитель грузовика и блогерша из Коста-Рики Милена Гонсалес снялась в откровенном наряде. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), насчитывающем 491 тысячу подписчиков.

Американка, которую называют «самой сексуальной дальнобойщицей в мире», позировала на фоне своей машины. Она предстала перед камерой в голубых джинсовых мини-шортах с рваными краями и оранжевом кроп-топе со шнуровкой, который частично обнажал ее грудь.

В то же время сетевая знаменитость уложила волосы в высокий хвост, нанесла на губы бордовую помаду и дополнила образ золотистыми украшениями и часами.

Ранее в феврале канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире хоккеисткой», снялась в оголяющем грудь купальнике.