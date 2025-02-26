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11:42, 26 февраля 2025Бывший СССРЭксклюзив

Сделку США и Украины по редкоземельным металлам назвали грабежом

Политолог Журавлев: Сделка США и Украины по металлам — это грабеж
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Сделка США и Украины по редкоземельным металлам — это грабеж, но цивилизованный, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев. Он также не исключил некоторых выгод для украинского народа, но в краткосрочной перспективе.

«Соглашение по редкоземельным металлам грабительское, но тут вопрос в форме. Не было бы этой сделки, США нашли бы другой способ ограбить Украину, потому что деньги вложены и их надо вернуть — такова позиция американского президента Дональда Трампа. Так что Киев отчасти должен радоваться тому, что найден такой цивилизованный способ», — заметил Журавлев.

Он также добавил, что добывать редкоземельные металлы на Украине будет достаточно непросто. Политолог объяснил, что этих ресурсов не так много, при этом объемы пород, которые потребуется переработать, большие. Это требует дорогостоящих современных технологий, которыми на данный момент не обладает Киев.

«Есть и положительные стороны — американцы все же вынуждены признавать Украину за существующую силу. Это хорошо для элит. Также появятся дополнительные рабочие места, но на хорошие должности украинцев вряд ли будут звать. Так что некоторые сиюминутные выгоды все же будут, а дальше — грабеж», — заключил политолог.

Ранее сообщалось, что Украина стала более благосклонно относиться к соглашению по редкоземельным металлам после того, как США сняли некоторые из наиболее обременительных условий. В частности, в проекте соглашения больше нет требований о внесении Украиной 500 миллиардов долларов в фонд, принадлежащий США.

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