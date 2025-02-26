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10:37, 26 февраля 2025Культура

Семенович похвасталась доходами возлюбленного

Певица Семенович заявила, что ее возлюбленный Шреер зарабатывает больше нее
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович рассказала о доходах своего возлюбленного, бизнесмена Дениса Шреера. Интервью с ней опубликовал портал «Леди Mail».

Артистка подчеркнула, что ее избранник зарабатывает «намного больше», чем она. «Балует меня дорогими подарками, возит на лучшие курорты. У него уже приличное состояние к его возрасту, для того чтобы мы хорошо и изобильно жили. Я более чем довольна его благосостоянием», — сказала исполнительница.

Ранее Анна Семенович рассказала о необычном знакомстве с возлюбленным. «Он наступил мне на ногу. А я ответила взаимностью», — поделилась исполнительница.

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