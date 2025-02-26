Совфед одобрил закон об использовании машин россиян при режиме КТО

СФ одобрил закон об использовании авто при режиме КТО для борьбы с террористами

Совет Федерации одобрил закон, который позволяет использовать автомобили граждан в рамках режима контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает ТАСС.

Закон предлагает использовать транспортные средства россиян для мероприятий по борьбе с терроризмом в рамках режима КТО. Согласно действующим нормам, власти могут использовать транспортные средства организаций вне зависимости от их форм собственности. Такое допускается «для доставления лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в лечебные учреждения, а также для преследования лиц, подозреваемых в совершении террористического акта, если промедление может создать реальную угрозу жизни или здоровью людей».

Поправки вносятся в закон «О противодействии терроризму». Изменения коснутся статьи, где устанавливаются особенности правового режима КТО.

Законопроект об использовании транспорта россиян при режиме КТО для борьбы с терроризмом в нижнюю палату парламента внесли еще в октябре 2024 года. Госдума приняла документ в первом чтении в январе. 25 февраля нижняя палата парламента приняла закон во втором и в третьем, окончательном чтении.

Режим КТО действует на территории России в трех приграничных регионах — Брянской, Курской и Белгородской областях. Такой правовой режим начал действовать в начале августа после того, как ВСУ вторглись в Курскую область.