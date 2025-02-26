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14:37, 26 февраля 2025Ценности

Стилистка назвала портящие внешний вид вещи женского гардероба

Стилистка Анна Бей: Мини-шорты и велосипедки портят внешний вид женщины
Мария Винар

Фото: NDZ / Star Max / GC Images / Getty Images

Британская стилистка Анна Бей назвала вещи в женском гардеробе, которые портят внешний вид. Видео появилось на ее YouTube-канале.

В первую очередь модный эксперт указала на мини-шорты и велосипедки. По ее мнению, данные изделия смотрятся вульгарно и не подходят для повседневной жизни. «На самом деле, я лично не думаю, что они кому-то очень льстят. К тому же это просто выглядит странно», — отметила она.

Кроме того, Бей призвала зрительниц отказаться от стеганого бомбера, кроп-топа и футболки без рукавов. В последнем случае вещь визуально расширяет верхнюю часть тела, делая женский образ более мужественным.

Также специалистка добавила в список сапоги длиной выше колена и толстовки с капюшоном. «Толстовка с капюшоном — это, по сути, пижама для прогулок. Да, она выглядит очень удобной, но в ней вы смотритесь так, будто вы ходите в своей домашней одежде на публике», — объяснила она.

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