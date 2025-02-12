Стилист раскрыла россиянам главные ошибки во время шопинга

Стилист Куценко призвала примерять вещи разных размеров во время шопинга

Стилист-имиджмейкер Ксения Куценко раскрыла россиянам главные ошибки во время шопинга. Соответствующий комментарий приводит «Москва 24».

Так, модный эксперт призвала примерять вещи разных размеров, не ограничиваясь только своим. Таким образом можно наиболее удачно подобрать предмет гардероба.

По словам собеседницы издания, основным заблуждением также является отсутствие четкого плана покупок. Для того, чтобы пополнение гардероба оказалось продуктивным, она порекомендовала заранее к нему готовиться. «Он должен начинаться дома с анализа гардероба и составления шопинг-листа. Нужно подумать, что еще необходимо докупить, чтобы с уже имеющимися вещами можно было получить новые образы», — уточнила Куценко.

При этом стилист подчеркнула, что к вещам поясной группы — юбкам, шортам, брюкам — должны подходить от трех предметов плечевой группы, таких как топы или рубашки.

Кроме того, специалистка заявила, что смотреть на себя в новом образе нужно не только в примерочной, но и в зале.

«Маленькие кабинки очень ограничивают движение, к тому же большинство из них не могут выделиться хорошим освещением. Поэтому советую выходить в обновке в зал, где больше места и обычно лучше свет. Можно будет посмотреть на себя с разных ракурсов и правильно оценить цвет и посадку», — пояснила она.

В январе российский стилист назвал главный антитренд 2025 года. Антон Потапов рассказал, что к настоящему моменту окончательно устарели укороченные платья-свитеры, особенно если они также обладают укороченными рукавами.