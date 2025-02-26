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19:54, 26 февраля 2025Мир

Трамп оценил взаимодействие с Россией

Трамп: Взаимодействие США с Россией осуществляется очень хорошо
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Взаимодействие США с Россией осуществляется «очень хорошо». Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«У нас очень хорошо идут дела с Россией», — отметил американский лидер на первой встрече своего кабинета в Белом доме.

Ранее президент России Владимир Путин выразил свое удивление из-за реакции Трампа на хамство европейских союзников США. Он отметил, что американский президент ведет себя по отношению к ним достаточно интеллигентно.

Кроме того, российский лидер заявил, что с удовольствием встретится с Трампом, но для этого требуется тщательная подготовка.

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