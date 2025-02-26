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21:35, 26 февраля 2025Мир

Трамп высказался о размещении миротворцев на Украине

Трамп: Вопрос размещения миротворцев на Украине решить легче всего
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп высказался о размещении миротворцев на Украине. Трансляцию его первого заседания кабинета министров вел Белый дом.

По его словам, данный вопрос решить «легче всего». Американский лидер подчеркнул, что самой трудной частью переговоров по Украине остается заключение сделки о мире. «Позвольте мне сперва заключить мир. Все остальное решить будет значительно проще», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Великобритания и Франция отправят миротворцев на Украину лишь при условии, что безопасность контингента обеспечат США. В свою очередь, Дональд Трамп признал необходимость размещения миротворцев на Украине после достижения договоренностей об урегулировании конфликта. При этом он подчеркнул, что это должно быть в форме, которая будет приемлемой для всех сторон.

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