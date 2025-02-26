В США оценили планы Трампа по превращению сектора Газа в курорт

Дипломат Чез Фриман: План Трампа по Газе ведет к революциям на Ближнем Востоке

Реализация планов президента США Дональда Трампа по переселению палестинцев из сектора Газа может привести к революциям на Ближнем Востоке. Об этом «Ленте.ру» рассказал бывший посол США в Саудовской Аравии (1989-1992 годы), приглашенный научный сотрудник Института международной и публичной политики Уотсона при Университете Брауна Чез Фриман.

«Иордания потеряет свою монархию, если произойдет насильственная депортация палестинцев в эту страну», — оценил он будущее Королевства Иордания.

Потрясения могут также ждать Египет, если на его территорию будут переселены жители Газы, добавил дипломат. По его словам, политическая система страны и так нестабильна. Кроме того, Египет к настоящему времени уже перенаселен, и прибытие палестинцев обострит многие социальные проблемы.

Ранее в МИД России также оценили планы Дональда Трампа по восстановлению сектора Газа. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, это явный пример культуры отмены международного права.

