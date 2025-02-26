У Трампа заметили необычный синяк

NBC: У Трампа появился синяк на тыльной стороне ладони из-за частых рукопожатий

У президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа заметили крупный синяк на тыльной стороне ладони. В Белом доме раскрыли причину появления необычного синяка на руке политика, пишет NBC News.

«У президента Трампа синяки на руке, потому что он постоянно работает и пожимает руки каждый день», — приводит телеканал слова пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт.

Отмечается, что синяк на тыльной стороне правой ладони Трампа был заметен во время его недавней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Белом доме.

Ранее стало известно, что американский президент не вышел встречать своего французского коллегу, прибывшего к Белому дому на автомобиле.