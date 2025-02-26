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16:45, 26 февраля 2025Наука и техника

Украинская компания представила планирующий боеприпас для дрона

Украинская компания Skyeton представила планирующий боеприпас для дрона Raybird
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Skyeton

Украинская компания Skyeton представила различные сменные модули полезной нагрузки для беспилотника Raybird-3, включая систему с планирующим боеприпасом, на выставке XPONENTIAL Europe 2025 в Германии. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Один из модулей позволяет нести боеприпас Remora, который похож на небольшой дрон самолетного типа. Аппарат может нести осколочно-фугасную боевую часть весом 1,5-2,5 килограмма. Заявленная скорость боеприпаса — 140 километров в час.

Также на выставке показали модули с FPV-дроном, сверхлегким бортовым радаром с синтезированной апертурой и камерами.

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Raybird-3 (ACS-3) начали эксплуатировать в 2016 году. В зависимости от массы полезной нагрузки аппарат может провести в воздухе до 28 часов. Дрон способен нести до пяти килограммов груза.

Ранее в феврале гендиректор концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что испытания разведывательно-ударного комплекса с управляемыми барражирующими боеприпасами «КУБ-СМ» завершатся до конца 2025 года. В состав комплекса входит 14-дронов-камикадзе и два аппарата для разведки и ретрансляции, которые стартуют из пусковой установки на шасси бронированного грузовика.

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