В Дагестане уволили медсестру после интим-видео с главврачом

Медсестру Чародинской больницы Дагестана уволили после интим-видео с главврачом

Медсестру Чародинской больницы Дагестана уволили после интим-видео с главврачом. Об этом пишет Baza в своем Telegram-канале.

В начале февраля главврач медучреждения забыл выключить камеру после конференции в режиме видеосвязи и сразу же занялся сексом с коллегой. Видео опубликовали в сети, после чего заслуженного врача России уволили.

По данным канала, подчиненная главврача также была уволена на следующий день после того, как из больницы ушел ее руководитель.

Baza утверждает, что семья женщины полностью огородила ее от связи с внешним миром, забрав телефон. Глава дагестанского села рассказал изданию, что муж женщины пока не принял решение о разводе с ней. «Она жива и здорова. Но, конечно, у нее не очень все хорошо», — прокомментировал чиновник.

Ранее сообщалось, что снятый на видео за сексом с медсестрой врач из Дагестана оказался многодетным отцом. Медсестра, по некоторым данным, замужем и воспитывает четверых детей.