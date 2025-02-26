В Германии рассказали о желающих вернуться в Россию компаниях

Политик ФРГ Нимайер: Инженерные фирмы и автопроизводители хотят вернуться в РФ

Немецкие инженерные компании хотели бы вернуться в Россию в случае отмены санкций. Об этом сообщил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер, передает РИА Новости.

По его словам, наиболее в этом заинтересованы производители автомобилей и компании, специализирующиеся на розничной торговле. Политик также отметил, что тема возвращения на российский рынок при снятии ограничений уже обсуждается в немецких СМИ.

Ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что для обсуждения возвращения западных брендов необходима отмена санкций. Он подчеркивал, что случай с уходом каждой компании из РФ будут рассматривать отдельно.