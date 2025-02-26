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13:26, 26 февраля 2025Бывший СССР

В Киеве у здания посольства США прошла акция против сделки по редким металлам

У посольства США в Киеве прошла акция против сделки по редкоземельным металлам
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Umit Bektas / Reuters

В столице Украины — Киеве — активисты вышли к зданию посольства США на акцию против сделки с Вашингтоном по редкоземельным металлам. Об этом пишет агентство УНИАН.

На видео одна из протестующих говорит, что президенту США Дональду Трампу нельзя доверять. По ее словам, он не раз отрекался от Украины.

«Протестующие требуют отсрочить подписание подобных соглашений до конца войны и добавить в них гарантии безопасности», — сообщает УНИАН. На месте акции дежурит полиция.

Ранее Дональд Трамп заявил, что будущее соглашение с Украиной по редким металлам может оцениваться в один триллион долларов. «Это очень большая сделка», — рассказал президент во время пресс-конференции.

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