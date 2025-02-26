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14:12, 26 февраля 2025Мир

В МИД предупредили о высоком риске столкновения ядерных держав

Замглавы МИД Вершинин: Крайне высок риск военного столкновения ядерных держав
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Международная безопасность на данный момент находится в тяжелейшем кризисе, крайне высок риск лобового столкновения ядерных держав. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Вершинин, его слова передает РИА Новости.

«К 80-летнему юбилею создания ООН мы подходим в условиях тяжелейшего кризиса международной безопасности. Ситуация деградирует удручающими темпами, крайне высок риск лобового военного столкновения ядерных держав. Практически повсеместно наблюдается рост напряженности и конфликтности», — отметил дипломат.

По мнению Вершинина, причиной кризиса являются грубое нарушение безопасности, отказ признавать и учитывать национальные интересы других государств, а также «попытки обрести неоспоримое военное превосходство». Он указал на то, что подобные действия «провоцируют другие страны на принятие компенсирующих мер».

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