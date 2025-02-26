Синоптик Леус: В Москве ухудшилось качество воздуха из-за антициклона

Качество воздуха в Москве стало хуже. Показатель снизился из-за нависшего над столицей антициклона. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Отсутствие осадков, штилевые ветра и нисходящие воздушные потоки, характерные для антициклона, в комплексе с температурной инверсией способствуют накоплению в воздухе загрязняющих веществ», — объяснил синоптик.

Леус приложил данные проекта «Чистое небо», согласно которым содержание вредных частиц в некоторых районах Москвы достигает 100-121 миллиграмма на кубический метр.

Ранее концентрация опасных веществ во Владивостоке превысила норму Всемирной организации здравоохранения в 12,8 раза. Содержание твердых частиц PM2.5 в воздухе города составило 64,2 микрограмма на кубический метр.