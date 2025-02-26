В России призвали закрепить в законе верификацию возраста в интернете

Москалькова призвала закрепить в законе верификацию возраста пользователей сети

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала закрепить в законе верификацию возраста пользователей в сети. Как пишет ТАСС, такое предложение содержится в докладе омбудсмена за 2024 год.

«В целях защиты несовершеннолетних от негативного влияния контента в сети Интернет представляется необходимой законодательная регламентация процессов верификации возраста интернет-пользователей», — отметила Москалькова.

Омбудсмен пояснила, что в настоящее время любой пользователь сети может получить доступ к контенту с маркировкой 18+, лишь нажав галочку с пометкой, что он совершеннолетний. При этом подтверждение возраста или какую-либо авторизацию этот процесс не предполагает, добавила Москалькова.