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09:56, 26 февраля 2025Интернет и СМИ

В России призвали закрепить в законе верификацию возраста в интернете

Москалькова призвала закрепить в законе верификацию возраста пользователей сети
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала закрепить в законе верификацию возраста пользователей в сети. Как пишет ТАСС, такое предложение содержится в докладе омбудсмена за 2024 год.

«В целях защиты несовершеннолетних от негативного влияния контента в сети Интернет представляется необходимой законодательная регламентация процессов верификации возраста интернет-пользователей», — отметила Москалькова.

Омбудсмен пояснила, что в настоящее время любой пользователь сети может получить доступ к контенту с маркировкой 18+, лишь нажав галочку с пометкой, что он совершеннолетний. При этом подтверждение возраста или какую-либо авторизацию этот процесс не предполагает, добавила Москалькова.

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