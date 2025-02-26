В российском городе у ребенка случился отек Квинке из-за соседа снизу

В Челябинске у мальчика случился отек Квинке из-за действий соседа снизу

В Челябинске у четырехлетнего мальчика случился отек Квинке из-за действий соседа снизу. Об этом сообщила мать пострадавшего ребенка Telegram-каналу Ural Mash.

Россиянка отметила, что она переехала с мальчиком в квартиру на улицу Молодогвардейцев два года назад. Горожанка сразу обратила внимание на резкий запах ацетона, доносящийся из жилища соседа.

Сначала жительница Челябинска просто проветривала комнаты, чтобы избавиться от химического аромата. Но после у ее сына стали краснеть щеки и возникли проблемы с дыханием. Мальчика даже увозили в больницу с отеком Квинке, там ему выписали антигистаминные препараты. Приступы повторяются — теперь он постоянно на таблетках и ингаляторе.

Россиянка и другие жильцы дома предположили, что сосед содержит у себя нарколабораторию. Люди обратились к сотрудникам полиции, те проверили квартиру, однако ничего подозрительного не обнаружили.

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