В ЦСКА сочли нелогичными расходы «Спартака» на трансферном рынке

Гендиректор ЦСКА Бабаев о тратах «Спартака» на трансферы: Где здесь логика?

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев оценил расходы столичного «Спартака» на новых футболистов в зимнее трансферное окно. Его слова приводит «Матч ТВ».

Он отметил, что смотрит на коллег с белой завистью. «Но у меня возникает один вопрос: где здесь хоть какая‑то бизнес‑логика?» — заявил Бабаев.

По мнению гендиректора ЦСКА, сейчас окупить вложенные средства очень сложно. «Еврокубки абсолютно исключены, а продажи в Европу настолько затруднительны, что практически невозможны», — заявил Бабаев.

В нынешнем межсезонье «Спартак» приобрел троих футболистов: российского голкипера Илью Помазуна, нападающего из Тринидада и Тобаго Лева Гарсию и аргентинского вингера Пабло Солари. По данным портала Transfermarkt, красно-белые потратили 29,9 миллиона евро.