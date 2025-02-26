Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Болонья
Завтра
22:45 (Мск)
Милан
Италия — Серия А|9-й тур
Тоттенхэм Хотспур
Сегодня
22:30 (Мск)
Манчестер Сити
Англия — Премьер-лига|27-й тур
Ноттингем Форест
Сегодня
22:30 (Мск)
Арсенал
Англия — Премьер-лига|27-й тур
Манчестер Юнайтед
Сегодня
22:30 (Мск)
Ипсвич Таун
Англия — Премьер-лига|27-й тур
Ювентус
Сегодня
23:00 (Мск)
Эмполи
Кубок Италии|1/4 финала
Ливерпуль
Сегодня
23:15 (Мск)
Ньюкасл Юнайтед
Англия — Премьер-лига|27-й тур
Реал Сосьедад
Сегодня
23:30 (Мск)
Реал Мадрид
Кубок Испании|1/2 финала. 1-й матч
11:05, 26 февраля 2025Спорт

В ЦСКА сочли нелогичными расходы «Спартака» на трансферном рынке

Гендиректор ЦСКА Бабаев о тратах «Спартака» на трансферы: Где здесь логика?
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев оценил расходы столичного «Спартака» на новых футболистов в зимнее трансферное окно. Его слова приводит «Матч ТВ».

Он отметил, что смотрит на коллег с белой завистью. «Но у меня возникает один вопрос: где здесь хоть какая‑то бизнес‑логика?» — заявил Бабаев.

Материалы по теме:
«Нет смысла тратить огромные деньги» Как изменился состав легионеров в российском футболе после начала СВО?
«Нет смысла тратить огромные деньги»Как изменился состав легионеров в российском футболе после начала СВО?
11 ноября 2024
«Деньги решают все» Как футболисты из Грузии, Белоруссии и с Украины взорвали трансферный рынок Европы
«Деньги решают все»Как футболисты из Грузии, Белоруссии и с Украины взорвали трансферный рынок Европы
19 февраля 2025

По мнению гендиректора ЦСКА, сейчас окупить вложенные средства очень сложно. «Еврокубки абсолютно исключены, а продажи в Европу настолько затруднительны, что практически невозможны», — заявил Бабаев.

В нынешнем межсезонье «Спартак» приобрел троих футболистов: российского голкипера Илью Помазуна, нападающего из Тринидада и Тобаго Лева Гарсию и аргентинского вингера Пабло Солари. По данным портала Transfermarkt, красно-белые потратили 29,9 миллиона евро.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Три страны захотели направить войска на Украину

      В России одобрили ужесточение наказание за уничтожение имущества из-за ненависти

      Назван главный замысел армии России по окружению ВСУ в Курской области

      В Гагаузии обвинили власти Молдавии в использовании методов из девяностых

      Россиянин лишился тура в Париж из-за опасного вируса и решил засудить туроператора

      Алаудинов высказался о положении ВСУ в Курской области фразой «трещат по швам»

      В российском городе десятимесячный ребенок отравился снюсом

      Фургон повис на проводах у дороги и озадачил полицейских

      Бывшего главу российского города осудили за покушение на мошенничество

      Резкие скачки температуры в Москве объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше