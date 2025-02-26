Москвичей предупредили об аномально теплой весне

Синоптик Позднякова: Весна может принести в Москву аномальное тепло

Весна в Москве может выдаться аномально теплой. Своим прогнозом с «Комсомольской правдой» поделилась ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По сведениям синоптиков, весна в столице начнется с оттепельной, но пасмурной погоды. На выходных, 1-2 марта, ожидается 1-2 градуса выше нуля, ночью температура опустится до минус 7. Возможен небольшой снег или снег с дождем. Аналогично пройдет и начало следующей недели.

Столбики термометров бесповоротно пойдут вверх и, похоже, будут держаться выше климатической нормы всю весну. Как ожидает Позднякова, весь март, апрель и май в Москве будет наблюдаться положительная температурная аномалия. «Все прогностические модели единодушны: температура воздуха будет выше нормы», — отметила метеоролог. Весна, обещает она, будет ранней. «Некоторые прогностические модели показывают, что в марте температура в Москве может превышать норму даже на 4 градуса!» — рассказала Позднякова. Таким образом, среднемесячная температура в марте может составить около 3 градусов тепла при минусовой норме.

Температурная норма апреля для Москвы равняется плюс 6,9 градуса — в этом году температура может превысить ее на 1-2 градуса. В мае аномалия, как ожидается, составит 1-1,5 градуса при норме плюс 13,6 градуса.

Кроме того, март не будет богат на осадки — за месяц их может выпасть в пределах 39 миллиметров. Если прогноз сбудется, то в Москве третий месяц подряд будет фиксироваться дефицит осадков, добавила Позднякова.

Похолодание в мае допустили специалисты Гидрометцентра. Предварительные прогнозы говорят об ощутимом майском похолодании в Санкт-Петербурге. На территории Сибири с приходом холодного фронта ночная температура может опуститься до минус 10 градусов.