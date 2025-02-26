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09:01, 26 февраля 2025Бывший СССР

Ветеран чеченской войны попал на СВО и прошел обряд посвящения в казаки

«Лента.ру»: Ветеран второй чеченской войны пошел на СВО и решил стать казаком
Михаил Кириллов
Михаил Кириллов (корреспондент отдела «Бывший СССР»)

Фото: Михаил Кириллов / «Лента.ру»

Ротный замполит добровольческого отряда БАРС-11 «Кубань» с позывным Виталич, прошедший вторую чеченскую войну, решил стать казаком после нескольких месяцев службы в зоне специальной военной операции (СВО). О причинах такого решения он рассказал в интервью корреспонденту «Ленты.ру».

По словам добровольца, до начала боевых действий на Украине он служил в оперативных подразделениях Министерства внутренних дел России, а еще раньше — принимал участие в контртеррористической операции на территории Чечни в составе 14-й бригады спецназа вооруженных сил.

«В БАРС-11 я записался обычным стрелком. Ходил в штурмы, как все. Потом командование узнало, что я кадровый военный, да еще и с боевым опытом. Назначили командиром группы — считайте, взвода. Затем предложили стать замполитом», — объяснил Виталич.

По его словам, в отряде ему захотелось приобщиться к казачьим традициям, носителями которых являлись многие его сослуживцы. Тогда он решил верстаться (пройти обряд посвящения в казаки) и приобщиться к казачьему образу жизни навсегда.

«В казачьих частях гораздо меньше "уставщины", если говорить просто. Здесь все братья — от командира до рядового бойца. Также я считаю, что казачество — это стержень русской нации. Эти люди всю историю сражались за Россию, как и я сейчас», — заключил замполит.

Ранее стало известно, что в составе российского казачьего отряда имени Павла Судоплатова сражается правнук одного из самых ближайших соратников анархиста времен Гражданской войны Нестора Махно.

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