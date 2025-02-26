Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:25, 26 февраля 2025Экономика

Volkswagen обвинили в уклонении от уплаты налогов

Business Standard: В Индии винят Volkswagen в уклонении от налогов на $1,4 млрд
Вячеслав Агапов

Фото: Shailesh Andrade / Reuters

Индийская налоговая обвинила Volkswagen в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает Business Standard.

Таможенное управление отмечает, что Volkswagen использовала подпольную схему импорта автомобильных запчастей отдельными партиями, чтобы снизить налоги, которые составляли от 30 до 35 процентов. Таким образом, за 12 лет компания недоплатила 1,4 миллиарда долларов.

«Вы должны следовать закону. Закон един для всех. Аналогичные импортеры уже платят 30 процентов. Компания виновата в том, что неправильно классифицировала товары», — подчеркнули в Таможенном управлении Индии.

Если немецкий автоконцерн признают виновным, ему придется выплатить 2,8 миллиарда долларов в виде штрафов и процентов за просроченные налоги за импорт.

Ушедший из России Volkswagen по итогам 2024 года занял второе место по продажам в мире (около 9,02 миллиона реализованных автомобилей). Лидерство пятый год подряд сохранила за собой Toyota (10,8 миллиона машин), а тройку замкнул южнокорейский автогигант Hyundai Motor (7,23 миллиона автомобилей).

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На полках «Дикси», «Магнита» и других магазинов нашли масло и творог с запрещенными веществами. Чем рисковали покупатели?

      Пожилой лыжник потерялся в горах и выжил благодаря веткам

      Российский дрон с помощью деревянной палки сбил беспилотник ВСУ

      На суде по делу экс-совладельца «Азбуки вкуса» случился скандал с именем актера Сигала

      В Госдуме высказались об отмене моратория на смертную казнь

      Пользователи iPhone пожаловались на сломанный будильник

      Влияние тарифов Трампа на производителей пива оценили

      Звезду шоу «Голос» избили в центре Санкт-Петербурга

      Бывший российский замминистра попытался экстренно избавиться от жилья перед задержанием

      Завербованной СБУ россиянке дали срок за подготовку к взрыву автомобиля с логотипом «Z»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше