Volkswagen обвинили в уклонении от уплаты налогов

Business Standard: В Индии винят Volkswagen в уклонении от налогов на $1,4 млрд

Индийская налоговая обвинила Volkswagen в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает Business Standard.

Таможенное управление отмечает, что Volkswagen использовала подпольную схему импорта автомобильных запчастей отдельными партиями, чтобы снизить налоги, которые составляли от 30 до 35 процентов. Таким образом, за 12 лет компания недоплатила 1,4 миллиарда долларов.

«Вы должны следовать закону. Закон един для всех. Аналогичные импортеры уже платят 30 процентов. Компания виновата в том, что неправильно классифицировала товары», — подчеркнули в Таможенном управлении Индии.

Если немецкий автоконцерн признают виновным, ему придется выплатить 2,8 миллиарда долларов в виде штрафов и процентов за просроченные налоги за импорт.

Ушедший из России Volkswagen по итогам 2024 года занял второе место по продажам в мире (около 9,02 миллиона реализованных автомобилей). Лидерство пятый год подряд сохранила за собой Toyota (10,8 миллиона машин), а тройку замкнул южнокорейский автогигант Hyundai Motor (7,23 миллиона автомобилей).