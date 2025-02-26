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13:32, 26 февраля 2025Бывший СССР

ВС России нанесли массированные удары по объектам ВСУ в Сумской и Харьковской областях

ВС России поразили объекты ВСУ и инфраструктуру в Сумской и Харьковской областях
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: РИА Новости

Российские военные нанесли массированные удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и промышленной инфраструктуре в Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«В Харьковской области поражен Золочевский литейный завод», — говорится в публикации.

Вместе с тем армия России ударила по расположениям ВСУ в Харькове и Харьковской области. В Сумской области Вооруженные силы России также атаковали украинские военные объекты.

Ранее стало известно, что российские военные начали бои за села Кондрашовка и Радьковка в Харьковской области. Населенные пункты расположены около Купянска.

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