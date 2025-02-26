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17:43, 26 февраля 2025Мир

Встречу Каллас с Рубио отменили в последний момент по одной причине

Euronews: Встречу Каллас и Рубио отменили из-за проблем с графиком
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Fabian Sommer / dpa / Globallookpress.com

Встречу верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас и госсекретаря США Марко Рубио отменили в последний момент из-за «проблем с графиком». Об этом сообщает Euronews со ссылкой на источники.

«Встреча верховного представителя ЕС Каллас и госсекретаря Рубио отменена из-за проблем с графиком и не состоится в ходе ее официального визита в Вашингтон», — сообщил телеканалу пресс-секретарь евродипломата.

Отмечается, что Каллас прилетела в Вашингтон, рассчитывая встретиться с Рубио для обсуждения плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине, который был раскритикован европейскими лидерами за якобы «односторонний характер инициативы».

24 февраля Каллас обратилась к США, призвав преодолеть разногласия между Брюсселем и Вашингтоном. Она подчеркнула, что «не стоит выбрасывать из окна то, что до сих пор хорошо работало».

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