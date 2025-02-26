Японец набросился с криками на туристку из-за одного действия и снял это на видео

В Японии местный житель набросился с криками на курящую туристку на горнолыжном курорте и снял это на видео. Кадры распространились в сети, на них обратило внимание издание Daily Mail.

Автор ролика начал издалека кричать на австралийку, которая в одной руке держала сигарету, а в другой — банку пива. Сначала женщина растерялась и извинилась за свои действия, однако японцу этого оказалось недостаточно. Тогда за отдыхающую вступился ее спутник. Он объяснил, что иностранка не знала местных законов, поэтому закурила.

Даже эти слова не смогли успокоить разгневанного мужчину. Он продолжал отчитывать туристку, которая отошла от него подальше. В комментариях многие посчитали, что автор видео справедливо отругал нарушительницу порядка. «Хорошо известно, что курение в общественных местах в Японии запрещено», — заключил один из пользователей.