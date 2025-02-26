Захарова назвала поведение европейских стран в ООН «парадом клоунов»

Захарова: ЕС требует участия за столом переговоров после парада клоунов в ООН

Европейский союз (ЕС) требует участия за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине после того, как устроил «парад клоунов» во время голосования в Совете Безопасности (СБ) и Генеральной Ассамблее (ГА) ООН. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Как вас сажать за стол переговоров, если вы за этим столом переговоров такое устраиваете?» — спросила Захарова.

Дипломат напомнила, что Франция и Великобритания, вокруг которых выстраивается «тусовка» ЕС, не применили право вето во время голосования по резолюции США в СБ ООН. Если бы они принципиально были против, они могли бы заблокировать проект резолюции, подчеркнула она.

По мнению Захаровой, две страны решили устроить два разных «перфоманса» в ГА ООН для мирового большинства и в Совбезе.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов сообщила, что Франция и Великобритания во время голосования в Совете безопасности ООН не хотели использовать право вето против США. Резолюции Генассамблеи не обладают обязательной юридической силой, в отличие от решений СБ ООН.