Минэнерго США: Запасы нефти в стране за неделю снизились на 2,33 млн баррелей

За последнюю неделю коммерческие запасы нефти в США снизились на 2,33 млн баррелей. Об этом со ссылкой на данные американского Минэнерго сообщает «Интерфакс».

Как отмечают в ведомстве, запасы сырья сократились до 430,16 миллиона баррелей. При этом товарные запасы бензина увеличились на 369 тысяч баррелей, а коммерческие запасы дистиллятов — на 3,91 миллиона баррелей.

Такая тенденция идет вразрез с ранними прогнозами экспертов. Ряд аналитиков полагали, что запасы нефти на территории страны увеличатся на 2,4 миллиона баррелей, а объемы запасенных бензина и дистиллятов — сократятся на 1,4 и 2,76 миллиона баррелей соответственно.

На фоне инициатив президента США Дональда Трампа (новый глава государства назвал способом закончить СВО на Украину обрушением цен на нефть — прим. "Ленты.ру") цены на сырье перешли к падению, опустившись до минимума с начала года. Стоимость майского фьючерса марки Brent на лондонской бирже ICE снизилась до 72,21 доллара за баррель. Апрельский фьючерс на сорт WTI дешевел до 68,68 доллара за баррель. По состоянию на 11:00 по московскому времени стоимость нефти скорректировалась до 72,56 и 69,13 доллара соответственно.

Трамп также потребовал возобновить проект нефтепровода Keystone XL, который должен связать канадские месторождения с американским штатом Небраска. Он пообещал партнерам легкие согласования и быстрый старт строительства, а также заявил, что проект, который он поддерживал еще в свой первый срок, не удалось реализовать из-за противодействия администрации бывшего президента Джо Байдена, который пошел на поводу у экологов.