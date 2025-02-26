Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:18, 26 февраля 2025Экономика

Запасы нефти в США снизились

Минэнерго США: Запасы нефти в стране за неделю снизились на 2,33 млн баррелей
Вячеслав Агапов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Eli Hartman / Reuters

За последнюю неделю коммерческие запасы нефти в США снизились на 2,33 млн баррелей. Об этом со ссылкой на данные американского Минэнерго сообщает «Интерфакс».

Как отмечают в ведомстве, запасы сырья сократились до 430,16 миллиона баррелей. При этом товарные запасы бензина увеличились на 369 тысяч баррелей, а коммерческие запасы дистиллятов — на 3,91 миллиона баррелей.

Такая тенденция идет вразрез с ранними прогнозами экспертов. Ряд аналитиков полагали, что запасы нефти на территории страны увеличатся на 2,4 миллиона баррелей, а объемы запасенных бензина и дистиллятов — сократятся на 1,4 и 2,76 миллиона баррелей соответственно.

На фоне инициатив президента США Дональда Трампа (новый глава государства назвал способом закончить СВО на Украину обрушением цен на нефть — прим. "Ленты.ру") цены на сырье перешли к падению, опустившись до минимума с начала года. Стоимость майского фьючерса марки Brent на лондонской бирже ICE снизилась до 72,21 доллара за баррель. Апрельский фьючерс на сорт WTI дешевел до 68,68 доллара за баррель. По состоянию на 11:00 по московскому времени стоимость нефти скорректировалась до 72,56 и 69,13 доллара соответственно.

Трамп также потребовал возобновить проект нефтепровода Keystone XL, который должен связать канадские месторождения с американским штатом Небраска. Он пообещал партнерам легкие согласования и быстрый старт строительства, а также заявил, что проект, который он поддерживал еще в свой первый срок, не удалось реализовать из-за противодействия администрации бывшего президента Джо Байдена, который пошел на поводу у экологов.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп раскрыл цели США на Украине

      В России предложили разрешить повторную выдачу льготной ипотеки при одном условии

      СК раскрыли подробности дела замгубернатора Вологодской области

      Трамп отказался давать Украине значительные гарантии безопасности

      Турист устроил истерику в аэропорту и выронил пакет с кокаином на глазах у таможенников

      Россиянин подменил деньги пенсионерки на бумагу и похитил полтора миллиона рублей

      Познер выступил против возвращения смертной казни в России

      Над Крымом уничтожили несколько украинских БПЛА

      Мужчина подал в суд на кинопрокатчиков за слишком длинную рекламу и выиграл

      «Омерзительная восьмерка» утроила охоту на ВСУ на «дороге смерти» в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше