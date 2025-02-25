Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:45, 25 февраля 2025Экономика

Трампу понадобилась канадская нефть

Трамп потребовал возобновить строительство нефтепровода Keystone XL из Канады
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Президент США Дональд Трамп потребовал возобновить проект нефтепровода Keystone XL, который должен связать канадские месторождения с американским штатом Небраска. Об этом со ссылкой на заявление главы Белого дома пишет Bloomberg.

Трамп пообещал легкие согласования и быстрый старт строительства, хотя отвечающая за проект компания South Bow Corp. сообщила об отказе от него. Часть необходимой инфраструктуры демонтирована, а срок действия ключевых разрешений истек.

Тем не менее президент США настаивает на строительстве, допуская смену подрядчика. По его мнению, проект, который он поддерживал еще в свой первый срок, не был реализован только из-за противодействия администрации президента Джо Байдена, который, как и предыдущий президент от демократов Барак Обама, внял аргументам экологов.

Проект нефтепровода длиной почти две тысячи километров уже десять лет является частью политической борьбы. Однако его возобновление сейчас осложняется новым обстоятельством. Декларации Трампа о намерении сделать Канаду американским штатом, а также угрозы ввести 25-процентные пошлины на все товары вызвали в стране рост антиамериканских настроений.

Материалы по теме:
«Путин хочет мира сейчас». Трамп оценил разговор с российским лидером. Как президент США оценивает дальнейшие контакты с Москвой?
«Путин хочет мира сейчас». Трамп оценил разговор с российским лидером. Как президент США оценивает дальнейшие контакты с Москвой?
13 февраля 2025
Трамп хочет ужесточить санкции против России для завершения конфликта на Украине. Что может оказаться под ударом?
Трамп хочет ужесточить санкции против России для завершения конфликта на Украине.Что может оказаться под ударом?
7 февраля 2025

На этом фоне премьер Канады Джастин Трюдо не исключил введения запрета на экспорт в США энергоносителей, в том числе нефти, что создает препятствия для согласования проекта нефтепровода.

С момента своего возвращения на пост Трамп уже несколько раз возвращался к нефтегазовому рынку. Он требовал от американских компаний быстрее увеличивать добычу, настаивал на том, чтобы страны ОПЕК быстро увеличили производство нефти для радикального снижения цен, а также поклялся достроить трубопровод Constitution для транспортировки природного газа в Нью-Йорк, хотя его разработчик отказался от этой затеи в 2020 году.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские операторы беспилотников показали «дорогу смерти» с Украины в Суджу. Она завалена выжженной техникой ВСУ

      Путин раскрыл туристам место для обязательного посещения в Москве

      Вступивший в ВСУ актер погиб в зоне СВО

      Помешательство мужчин на уколах красоты объяснили

      В США рассказали о злости спонсоров Демпартии

      Жители дома в Москве пожаловались на страшный трясущийся лифт

      Мостовой осудил Карпина за уход из «Ростова»

      Apple откупилась от запрета на продажу iPhone в одной азиатской стране

      Сброшенную с обрыва возле «Ласточкиного гнезда» кошку Мусю спасли

      Ветеринар объяснил состояние пережившей падение с «Ласточкиного гнезда» кошки Муси

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше